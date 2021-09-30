"Имитируем". Фреймут сделала заявление на интимную тему

"Как целоваться при встрече? Громко и фактически? Нет, нет, нет! Поцелуй – это очень интимно. При встрече его имитируем, не прикасаясь к щеке того, кого приветствуем", – написала она.

Как неправильно и правильно целоваться, согласно этикету, Фреймут продемонстрировала вместе со своей сестрой Юлией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)