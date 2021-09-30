"Имитируем". Фреймут сделала заявление на интимную тему

"Как целоваться при встрече? Громко и фактически? Нет, нет, нет! Поцелуй – это очень интимно. При встрече его имитируем, не прикасаясь к щеке того, кого приветствуем", – написала она.
Как неправильно и правильно целоваться, согласно этикету, Фреймут продемонстрировала вместе со своей сестрой Юлией.
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Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык. Она вела шоу "Подъем", "Ревизор" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере". Была участницей шоу "Танцы со звездами" на "1+1".
В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.