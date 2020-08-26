Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым

Дочь 81-летней российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина рассказала, как шоумен Бари Алибасов уговорил ее мать выйти за него замуж.

Дочь Федосеевой-Шукшиной (справа на фото) считает, что Алибасов женился на ее матери ради пиара Скриншот: Пусть говорят / YouTube

Младшая дочь 81-летней российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина в интервью российскому изданию "Собеседник" заявила, что ее мать не имела интимных отношений со своим третьим мужем, 73-летним шоуменом Бари Алибасовым.

"Никогда Алибасов не жил с моей мамой, ни на своей, ни на ее территории. И тем более не имел с ней никаких интимных отношений", – сообщила дочь актрисы.

По словам Шукшиной, Алибасов долго уговаривал ее мать выйти за него замуж, обещая заботиться и никому не давать в обиду.

Дочь актрисы считает, что шоумен женился на Федосеевой-Шукшиной ради пиара.

"Бари умеет все это монетизировать", – подчеркнула Шукшина.

Алибасов и Федосеева-Шукшина зарегистрировали брак осенью 2018 года в Кутузовском отделе ЗАГС в Москве.

В июне 2020 года в эфире программы "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Шукшина заявила, что у нее нет даже копии свидетельства о регистрации брака.

"Какой развод, интересно? Я сейчас новый паспорт получила, там нет никакого штампа о браке", – призналась она.

18 августа Алибасов заявил, что инициировал бракоразводный процесс, сославшись на то, что ему с женой уже не удастся вернуть отношения, которые были раньше.

По словам адвоката актрисы Юлии Вербицкой, ее клиентка была шокирована заявлением шоумена.

От первого мужа Вячеслава Воронина у Федосеевой-Шукшиной есть дочь Анастасия (1960). От второго мужа – писателя и режиссера Василия Шукшина – дочери Мария (1967) и Ольга (1968).

Бари Алибасов был в официальном браке шесть раз, включая брак с Федосеевой-Шукшиной. У шоумена есть сын Бари (1985). По утверждению школьной возлюбленной Алибасова Светланы Боховчук, она родила от продюсера дочь Веру.