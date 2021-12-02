Ирина Шейк в кожаном боди с глубоким декольте поддержала Брэдли Купера на премьере фильма

В публикации отмечается, что модель выбрала для мероприятия брючный костюм в полоску и черное кожаное боди с декольте. Несмотря слухи о воссоединении и совместные прогулки с дочерью Леей по Нью-Йорку на минувшей неделе, для общих фото на премьере фильма Шейк и Купер вместе не позировали.
2 декабря фото 35-летней модели появилось на странице издания Just Jared в Instagram.
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О романе Ирины Шейк с Брэдли Купером стало известно в апреле 2015 года. В марте 2017-го у пары родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер. В июне 2019-го появилась информация, что Шейк и Купер расстались.