  "Ищет хозяев". Ансамбль "Днепр" снял в клипе о святом Николае бездомного щенка. В ролике он находит себе семью. Видео

Во время съемок ни одно животное не пострадало, заверили в ансамбле "Днепр" Скриншот: ensembleDNIPRO / YouTube

Видео было снято в Киеве в День святого Николая режиссером Дианой Гордой. Главные роли в клипе сыграли Сергей, Эмма и Оксана Викарчук, Вера Горда, Олег Стефурак, солистка коллектива Оксана Кулик, а также бездомный щенок, которого музыканты обещают отдать в хорошие руки.

В ролике щенка подбирает на улице и приносит домой отец двоих детей, который вернулся с войны.

"Во время съемок ни одно животное не пострадало, но щенок ищет себе добрых хозяев", – говорится в описании ролика.

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Видео: ensembleDNIPRO / YouTube