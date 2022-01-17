  "Ищет хозяев". Ансамбль "Днепр" снял в клипе о святом Николае бездомного щенка. В ролике он находит себе семью. Видео

Видео было снято в Киеве в День святого Николая режиссером Дианой Гордой. Главные роли в клипе сыграли Сергей, Эмма и Оксана Викарчук, Вера Горда, Олег Стефурак, солистка коллектива Оксана Кулик, а также бездомный щенок, которого музыканты обещают отдать в хорошие руки.
В ролике щенка подбирает на улице и приносит домой отец двоих детей, который вернулся с войны.
"Во время съемок ни одно животное не пострадало, но щенок ищет себе добрых хозяев", – говорится в описании ролика.
Ансамбль украинской музыки "Днепр" был создан в 1995 году с целью сохранения, реализации и популяризации самобытной украинской музыки. Руководителем коллектива со дня основания является народный артист Украины Любомир Матейко.
Коллектив представляет Украину на международных творческих акциях в том числе и за рубежом.