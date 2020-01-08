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08 января, 2020
 
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Ishla Zvizda. Певица Alina Pash спела колядку а капелла. Видео

Украинская певица Alina Pash на своем YouTube-канале презентовала колядку Ishla Zvizda. Рождественскую песню она исполнила а капелла. В черно-белом ролике сюжет как таковой отсутствует. Певица предстает исполняющей колядку. Ее лицо, показанное крупным планом, сменяют кадры деревьев и домов. Режиссер ролика – Юрий Катинский.

 
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Alina Pash представила черно-белый ролик
Alina Pash представила черно-белый ролик
Скриншот: Alina Pash / YouTube

видео

Видео: Alina Pash / YouTube
Теги: видео, клип, AlinaPash
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