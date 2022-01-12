Историческая драма о любви немки и украинца стала лауреатом Будапештского кинофестиваля

Премьера фильма состоится весной 2022 года.

Контекст:

"Магда" – совместный проект компаний Master Production и Ganza Film. Он является лауреатом Киевского международного фестиваля "Кинолетопись" в номинации "Лучшая режиссерская и операторская работа", а также в конце 2021 года завоевал главный приз индийского кинофестиваля Golden Eagle Film Festival.

Главные роли в картине исполнили актриса Дарья Творонович, актеры Роман Покровский, Юрий Высоцкий и Олег Москаленко.

В фильме, снятом по мотивам повести украинского писателя Сергея Сай-Боднара, написанной в соавторстве с немецким писателем Петером Хоманном "Любовь и муки Магды Хоманн" рассказана история любви между украинцем и немкой во время Первой мировой войны.