"История о двух лучших подругах". Пэрис Хилтон поделилась архивными фото с Бритни Спирс

Публикацию Хилтон посвятила 40-летию певицы, которое Спирс отпраздновала 2 декабря.

"С днем рождения, Бритни. У меня столько волшебных воспоминаний с тобой! Ты красивая, веселая, добрая и такая светлая в этом мире! Я так тобой горжусь. Ты так сильна и так много преодолела в этом году! Я так рада следующей главе твоей жизни, посвященной свободе и предстоящему браку! Ты заслуживаешь всего счастья в мире. Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя в роли великолепной невесты! Люблю тебя", – подписала она публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

"Легендарные", – написал пользователь iz.pinky_.

"Это история о двух лучших подругах", – прокомментировал enet3745.