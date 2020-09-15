"Иван и Данило". Вышел клип "Аквариума" с элементами анимации. Видео
Российская группа "Аквариум" презентовала клип на трек "Иван и Данило". Видео разместили на канале AquariumArchive в YouTube. Это новая аранжировка старой песни. В ролике снялся фронтмен "Аквариума" Борис Гребенщиков и музыканты его коллектива. В ролике также представлена анимация с изображением граффити, лубочных картинок и мифических существ. Новая версия песни "Иван и Данило" вошла в альбом In Dub, релиз которого состоялся в августе 2020 года. Это совместный проект "Аквариума" и ямайского музыканта Ли Перри. Пластинка состоит из песен Гребенщикова в регги-аранжировках.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.