Иван Марчук: Во время пандемии я открыл в себе еще одного Марчука

Украинский художник Иван Марчук рассказал, каким стало его творчество во время пандемии коронавируса.

Марчук: Я написал восемь картин. Они очень отличаются от всего, что я делал раньше Фото: Ivan Marchuk Artist / Facebook

Украинский художник Иван Марчук в интервью изданию "Факты" признался, что внешние события никогда не определяли содержание его творчества, но влияли и влияют на настроение.

"Во время пандемии я открыл в себе еще одного Марчука. Летом находился в Каневе, купался в Днепре и, направляясь к мольберту, думал о том, чего я еще не сделал. И пришел к выводу, что не рисовал белое на черном. Так родилась серия картин "Черно-белый диалог". Я написал восемь картин. Они очень отличаются от всего, что я делал раньше. Работы не сюжетны, абстрактного характера", – рассказал он.

Марчук добавил, что эти работы скоро можно будет увидеть на выставке в Мадриде в Музее современного искусства. Это будет, как он отметил, ретроспективный показ работ – от 1960-х годов по сегодняшний день.

Марчук рассказал, что почти все время проводит в студии.

"Здесь чувствую себя, как в убежище. Идти куда-то страшновато, но хочется. К себе приглашаю редко. Коронавирус сбил ритм жизни во всем мире. И это отразилось на жизни каждого человека. Чтобы что-то делать, нужно положительное настроение, а не уныние. А мне сейчас очень грустно…" – признался он.

По мнению художника, после плохого всегда должно быть что-то хорошее.

"Так устроен мир. Люди будут счастливы, что пережили эту беду", – уверен он.

На 29 октября в Украине зарегистрировали 7342 новых случая коронавирусной инфекции. За последние 24 часа в Украине скончалось 113 пациентов с COVID-19, общее число смертей от коронавируса достигло 6868. От COVID-19 вылечились за 24 часа 2990 пациентов, всего – 151 632.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.