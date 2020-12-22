Иванка Трамп появилась на публике в любимом пальто от французского бренда за $2295. Фото

Дочь американского президента Дональда Трампа Иванки Трамп продемонстрировала в сети модный образ.

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп, занимающая пост советника Белого дома, 21 декабря в Instagram разместила серию снимков, сделанных во время ее визита в штат Джорджия.

На фото дочь Трампа запечатлена во время публичного выступления в свитере молочного цвета, джинсах скинни и синем двубортном пальто с золотыми пуговицами. Модный образ Иванка Трамп дополнила высокими светлыми сапогами, черной сумкой и черной защитной маской.

По информации таблоида Daily Mail, стоимость выбранного пальто от французского бренда Altuzarra составляет $2295 (около 64 тыс. грн). Как отмечает издание, ранее дочь Трампа сочетала это пальто с другими нарядами из своего гардероба.

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Иванка Трамп – дочь 45-го президента США Дональда Трампа и чешской модели Иваны Трамп. Она родилась в 1981 году. Ее родители развелись в 1992 году.

После избрания Трампа в январе 2017 года президентом, Иванка Трамп заняла пост советника Белого дома. Ранее она занималась бизнесом, работала фотомоделью.

Иванка Трамп замужем за американским бизнесменом Джерадом Кушнером. Пара воспитывает троих детей: дочь Арабеллу (2011) и сыновей Джозефа (2013) и Теодора (2016).