Из-за забастовки актеров и сценаристов в США организаторы впервые за 22 года отложили вручение премии "Эмми"

Причиной переноса церемонии стала забастовка гильдий актеров и сценаристов США. Издание отмечает, что вручение премии "Эмми" переносят впервые с 2001 года – тогда ее отложили из-за терактов 11 сентября.
Los Angeles Times сообщает, что церемонию должны провести в январе 2024 года.
Голливудские сценаристы бастуют со 2 мая. Основным требованием забастовки является пересмотр заработных плат из-за появления стриминговых сервисов на рынке труда. Также гильдия настаивает на введении ограничений на использование искусственного интеллекта в творческом процессе.
Сценаристы утверждают, что стриминги используют их услуги за меньшие деньги, чем кино- или телеиндустрия. В частности, протестующие жалуются на то, что им недоплачивают за работу в "мини-комнатах" – это место, где команда сценаристов разбивает историю сериала на серии и сезоны. Такую комнату собирают перед началом съемок, затем работников распускают и не предоставляют доступ к работе в каждом эпизоде. Потому меняется и заработная плата.
Забастовка сценаристов уже повлияла на то, что сейчас приостановили производство многих сериалов, шоу и фильмов, например Saturday Night Live, "Очень странные дела", "Эмили в Париже", "Последние из нас" и другие.
13 июля к забастовке сценаристов присоединился профсоюз Гильдии киноактеров США и Американской федерации артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA).