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28 июля, 2023
 
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Из-за забастовки актеров и сценаристов в США организаторы впервые за 22 года отложили вручение премии "Эмми"

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Голливудские сценаристы бастуют со 2 мая. 13 июля к ним присоединился профсоюз Гильдии киноактеров США и Американской федераци
Голливудские сценаристы бастуют со 2 мая. 13 июля к ним присоединился профсоюз Гильдии киноактеров США и Американской федераци
Фото: ЕРА

Организаторы американской телевизионной премии "Эмми" отложили проведение 75-й церемонии вручения наград, которая должна была состояться 18 сентября. Об этом 27 июля сообщило Variety.

Причиной переноса церемонии стала забастовка гильдий актеров и сценаристов США. Издание отмечает, что вручение премии "Эмми" переносят впервые с 2001 года – тогда ее отложили из-за терактов 11 сентября.

Los Angeles Times сообщает, что церемонию должны провести в январе 2024 года.

Контекст:

Голливудские сценаристы бастуют со 2 мая. Основным требованием забастовки является пересмотр заработных плат из-за появления стриминговых сервисов на рынке труда. Также гильдия настаивает на введении ограничений на использование искусственного интеллекта в творческом процессе. 

Сценаристы утверждают, что стриминги используют их услуги за меньшие деньги, чем кино- или телеиндустрия. В частности, протестующие жалуются на то, что им недоплачивают за работу в "мини-комнатах" – это место, где команда сценаристов разбивает историю сериала на серии и сезоны. Такую комнату собирают перед началом съемок, затем работников распускают и не предоставляют доступ к работе в каждом эпизоде. Потому меняется и заработная плата.

Забастовка сценаристов уже повлияла на то, что сейчас приостановили производство многих сериалов, шоу и фильмов, например Saturday Night Live, "Очень странные дела", "Эмили в Париже", "Последние из нас" и другие.

13 июля к забастовке сценаристов присоединился профсоюз Гильдии киноактеров США и Американской федерации артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA).

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: США, забастовка, протесты, премия, актер, премия Эмми, Гильдия сценаристов США, сценарист
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