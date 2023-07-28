Из-за забастовки актеров и сценаристов в США организаторы впервые за 22 года отложили вручение премии "Эмми"

Голливудские сценаристы бастуют со 2 мая. 13 июля к ним присоединился профсоюз Гильдии киноактеров США и Американской федераци Фото: ЕРА

Причиной переноса церемонии стала забастовка гильдий актеров и сценаристов США. Издание отмечает, что вручение премии "Эмми" переносят впервые с 2001 года – тогда ее отложили из-за терактов 11 сентября.

Los Angeles Times сообщает, что церемонию должны провести в январе 2024 года.