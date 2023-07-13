  Интервью Зеленского Леттерману, которое снималось в Киеве, номинировано на премию "Эмми 2023"

Соперникамии Леттермана в этой номинации стали:

Церемония награждения победителей состоится 19 сентября 2023 года. Полный список номинантов опубликован ан сайте премии.

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Контекст:

В октябре 2022 года стало известно о приезде в Киев Леттермана. Вскоре выяснилось, что он приезжал на съемки нового эпизода своего авторского шоу с участием Зеленского. Передачу снимали в киевской подземке, на станции метро "Майдан Незалежности". Премьера шоу Леттермана с Зеленским состоялась 12 декабря на Netflix. 26 декабря видео разговора Леттермана с украинским президентом также было опубликовано в свободном доступе.

Леттерман с 1992-го по 2015 год был ведущим проекта "Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом". В 2018 году он стал ведущим нового авторского ток-шоу на Netflix.