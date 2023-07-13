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13 июля, 2023
 
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Интервью Зеленского Леттерману, которое снималось в Киеве, номинировано на премию "Эмми 2023"

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Премьера шоу Леттермана с Зеленским состоялась 12 декабря на Netflix
Премьера шоу Леттермана с Зеленским состоялась 12 декабря на Netflix
Фото: Netflix / Twitter

Ежегодная американская телевизионная премия "Эмми 2023" 12 июля объявила номинантов в 463 номинациях. В категории "Лучший документальный сериал или специальный выпуск" (Outstanding Hosted Nonfiction Series Or Special) на победу претендует интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому ведущему, автору шоу Дэвиду Леттерману, которое снималось в Киеве осенью 2022 года.

Соперникамии Леттермана в этой номинации стали: 
  • интервью "Свет, который мы несем: Мишель Обама и Опра Уинфри"; 
  • сериал "Стенли Туччи: В поисках Италии"; 
  • сериал "Испытайте нацию с Падмой Лакшми"; 
  • сериал "Объединенные оттенки Америки".

Церемония награждения победителей состоится 19 сентября 2023 года. Полный список номинантов опубликован ан сайте премии.

ВИДЕО
Видео: Netflix Ukraine / YouTube
Контекст:

В октябре 2022 года стало известно о приезде в Киев Леттермана. Вскоре выяснилось, что он приезжал на съемки нового эпизода своего авторского шоу с участием Зеленского. Передачу снимали в киевской подземке, на станции метро "Майдан Незалежности". Премьера шоу Леттермана с Зеленским состоялась 12 декабря на Netflix. 26 декабря видео разговора Леттермана с украинским президентом также было опубликовано в свободном доступе.

Леттерман с 1992-го по 2015 год был ведущим проекта "Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом". В 2018 году он стал ведущим нового авторского ток-шоу на Netflix.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Зеленский, Netflix, ток-шоу, премия Эмми, интервью, Дэвид Леттерман
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