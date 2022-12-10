Издательство "Старого Лева" разорвало контракт с Доржем Бату из-за "потери доверияи введения в заблуждение"

В посте сообщается, что писатель не смог подтвердить, что действительно работал оператором коррекции траекторий Центра управления полетами Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства США”, как было указано в аннотации к книге его авторства.

"Введение в заблуждение и отсутствие прямых ответов противоречит нашим ценностям и разрушает основы доверия, на которых основывается наша работа. Это делает невозможным наше дальнейшее сотрудничество с Доржем Бату, – заявило издательство. – Книги авторства Доржа Бату не будут допечатываться. Книги "Франческа. Повелительница траекторий", "Франческа. Обладательница офицерского жетона", которые уже есть, будут промаркированы, как такие, в которых "Информация о биографии автора не достоверна".

В издательстве подчеркнули, что сложившаяся ситуация является "невероятно досадной и болезненной".

О том, что Дорж Бату, вероятно, выдает себя не за того, кем является на самом деле, 7 декабря в Facebook заявил один из лидеров партии "Демократична сокира", украинский журналист Виктор Трегубов.

"Андрей Васильев, называющий себя Доржем Бату, никогда не работал в НАСА и в космической отрасли в целом, а также не был причастен к Национальной гвардии США. И это логично, потому что вряд ли бы в этой сфере мог бы работать россиянин с дипломом Бурятского государственного университета в дисциплине "востоковедение" и опытом работы на федеральных каналах. Все соответствующие утверждения, в том числе Википедии, в конечном итоге ссылаются на его собственные слова. Эти слова неправды", – написал Трегубов.

Дорж Бату, комментируя заявление Трегубова, написал в Facebook, что считает его слова откровенным бредом". Он подчеркнул, что так как пост Трегубова о нем "сделал больно его близким и друзьям", он намерен продолжить обсуждение этой темы в юридической плоскости.

Заявление издательства "Старого Лева" писатель пока что не комментировал.