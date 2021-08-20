"Изумительно", "Очень сказочно". 54-летняя Кидман засветила голые бедра на обложке австралийского глянца

"Представляем специальный выпуск, посвященный 25-летию журнала", – говорится в анонсе юбилейного номера.

На обложке Кидман запечатлена в черном наряде с пышной юбкой. Ее образ дополнили черные высокие сапоги. Актриса позирует в кадре, сидя на полу и оголив бедра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marie Claire Australia (@marieclaireau)

Кидман на своей странице в Instagram также разместила фото обложки, дополнив публикацию снимком, сделанным во время фотосессии для глянца.

"Очень сказочно", – оценили образ знаменитости поклонники.

"Выглядите изумительно", – прокомментировали фото пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman)