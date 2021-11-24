Бульвар Шоубиз
 
24 ноября, 2021
 
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Известная украинская певица стала членом американской Академии звукозаписи и определяла номинантов на "Грэмми 2021"

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Имена победителей 64-й премии "Грэмми" будут названы 31 января 2022 года
Имена победителей 64-й премии "Грэмми" будут названы 31 января 2022 года
Фото: ЕРА

Украинская певица Ассия Ахат впервые голосовала в статусе члена американской Академии звукозаписи во время определения номинантов на премию "Грэмми". Об этом артистка написала 24 ноября в Instagram.

"Вчера Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила список номинантов на премию "Грэмми 2022". В этом году я впервые голосовала в статусе члена Академии звукозаписи и впервые ощутила всю ответственность за происходящее, потому что в итоге твое профессиональное мнение как музыканта находит отражение в списке номинантов мировой премии. И мне особенно приятно было увидеть среди номинантов на "Лучшее музыкальное видео" клип талантливейшей девушки, потрясающего украинского режиссера Таню Муиньо", – написала Ассия Ахат.

Контекст:

"Грэмми" считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний.

Имена победителей 64-й премии "Грэмми" будут названы 31 января 2022 года. Церемония состоится в Стейплс-центре в Лос-Анджелесе.

Ассия Ахат (настоящее имя – Инесса Данилова) родилась в 1965 году в Киеве. Она начала заниматься музыкой с пяти лет. После окончания Национальной музыкальной академии по классу скрипки стажировалась в Музыкальной академии в Ницце и выступала в Германии, Франции, Италии. Как солистка Национальной филармонии Украины и первая скрипка струнного женского квартета Capris Plus ежегодно давала гастроли в Европе.

Теги: певица, Грэмми, Ассия Ахат
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Известная украинская певица стала членом американской Академии звукозаписи и определяла номинантов на "Грэмми 2021"
Известная украинская певица стала членом американской Академии звукозаписи и определяла номинантов на "Грэмми 2021"
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