Известная украинская певица стала членом американской Академии звукозаписи и определяла номинантов на "Грэмми 2021"

"Вчера Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила список номинантов на премию "Грэмми 2022". В этом году я впервые голосовала в статусе члена Академии звукозаписи и впервые ощутила всю ответственность за происходящее, потому что в итоге твое профессиональное мнение как музыканта находит отражение в списке номинантов мировой премии. И мне особенно приятно было увидеть среди номинантов на "Лучшее музыкальное видео" клип талантливейшей девушки, потрясающего украинского режиссера Таню Муиньо", – написала Ассия Ахат.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ассия Ахат / Assia Ahhatt (@ahhattassia)