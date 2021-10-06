"Как дочка". Ассия Ахат показала свою невестку – жену 38-летнего старшего сына

По словам певицы, ее сын женился несколько лет назад на грузинке.

"Чудесная девочка, из Батуми. Грузинка. Красивая, милая, воспитанная, образованная, очень добрая. Когда у меня была проблема со спиной, мне было больно вставать, ходить, Лика так заботилась обо мне, что я просто этого даже не ожидала, как дочка. Я ее очень люблю", – рассказала артистка.

Скриншот: ЖВЛ / YouTube

По словам певицы, ее старший сын окончил Лондонский университет и сейчас работает в украинской маркетинговой компании.