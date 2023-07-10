"Я это сделала!" Нидерланды на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" будет представлять трансгендерная участница. Фото

Колле: Это нереально, но я могу назвать себя "Мисс Нидерланды 2023" Фото: rikkievaleriekolle / Instagram

Эмоциями от победы в конкурсе Колле поделилась 9 июля на своей странице в Instagram.

"Я это сделала! Это нереально, но я могу назвать себя "Мисс Нидерланды 2023". Я так горда и счастлива, что даже не могу описать это. Вынуждаю мое сообщество гордиться и показываю, что это можно сделать, – написала она. – И да, я транс".

Таблоид Daily Mail отмечает, что это певая победа трансгендерной участницы в истории конкурса "Мисс Нидерланды". При этом Колле станет второй трансгендерной участницей в истории конкурса "Мисс Вселенная" – в 2018 году Анджела Понсе из Испании стала первой трансгендерной женщиной, которая боролась за этот титул.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Rikkie Valerie Kollé (@rikkievaleriekolle)