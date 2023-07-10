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10 июля, 2023
 
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"Я это сделала!" Нидерланды на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" будет представлять трансгендерная участница. Фото

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Колле: Это нереально, но я могу назвать себя "Мисс Нидерланды 2023"
Колле: Это нереально, но я могу назвать себя "Мисс Нидерланды 2023"
Фото: rikkievaleriekolle / Instagram

22-летняя трансгендерная участница Рикки Валери Колле стала победительницей конкурса красоты "Мисс Нидерланды 2023" и будет представлять страну на конкурсе "Мисс Вселенная" в Сальвадоре. Об этом 9 июля сообщается на странице организаторов мероприятия.

Эмоциями от победы в конкурсе Колле поделилась 9 июля на своей странице в Instagram.

"Я это сделала! Это нереально, но я могу назвать себя "Мисс Нидерланды 2023". Я так горда и счастлива, что даже не могу описать это. Вынуждаю мое сообщество гордиться и показываю, что это можно сделать, – написала она. – И да, я транс". 

Таблоид Daily Mail отмечает, что это певая победа трансгендерной участницы в истории конкурса "Мисс Нидерланды". При этом Колле станет второй трансгендерной участницей в истории конкурса "Мисс Вселенная" – в 2018 году Анджела Понсе из Испании стала первой трансгендерной женщиной, которая боролась за этот титул.

Контекст:

Конкурс красоты "Мисс Вселенная 2023" пройдет в Сальвадоре в декабре. За победу в конкурсе будут бороться представительницы из 24 стран. Точная дата проведения конкурса пока что не называется.

Конкурсанты-трансгендеры могут бороться за корону с 2012 года. До 2022 года владельцем конкурса был экс-президент США Дональд Трамп. Осенью 2022 года новой владелицей конкурса "Мисс Вселенная" стала тайский адвокат Энн Джакраютатип, которая является трансгендером.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Нидерланды, конкурс, трансгендер, Мисс Вселенная, Дональд Трамп, корона
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