"Я это сделала!" Нидерланды на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" будет представлять трансгендерная участница. Фото

Эмоциями от победы в конкурсе Колле поделилась 9 июля на своей странице в Instagram.
"Я это сделала! Это нереально, но я могу назвать себя "Мисс Нидерланды 2023". Я так горда и счастлива, что даже не могу описать это. Вынуждаю мое сообщество гордиться и показываю, что это можно сделать, – написала она. – И да, я транс".
Таблоид Daily Mail отмечает, что это певая победа трансгендерной участницы в истории конкурса "Мисс Нидерланды". При этом Колле станет второй трансгендерной участницей в истории конкурса "Мисс Вселенная" – в 2018 году Анджела Понсе из Испании стала первой трансгендерной женщиной, которая боролась за этот титул.
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Конкурс красоты "Мисс Вселенная 2023" пройдет в Сальвадоре в декабре. За победу в конкурсе будут бороться представительницы из 24 стран. Точная дата проведения конкурса пока что не называется.
Конкурсанты-трансгендеры могут бороться за корону с 2012 года. До 2022 года владельцем конкурса был экс-президент США Дональд Трамп. Осенью 2022 года новой владелицей конкурса "Мисс Вселенная" стала тайский адвокат Энн Джакраютатип, которая является трансгендером.