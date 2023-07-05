Талибы запретили женские салоны красоты в Афганистане

Представитель управляемого талибами министерства добродетели и вице-президента Мохаммад Сидик Акиф Махаяр не сообщил подробностей о запрете. Он лишь подтвердил содержание письма, распространенного в социальных сетях.

В письме министерства от 24 июня говорится, что оно передает устный приказ верховного лидера Хайбатуллы Ахунзаде.

Запрет касается столицы Кабула и всех провинций и дает салонам по всей стране месяц на сворачивание бизнеса. По истечении этого срока они должны закрыться и подать отчет о своем закрытии.

Правительство "Талибана" не объяснило, что послужило причиной запрета или какие альтернативы, если таковые имеются, будут доступны женщинам после закрытия салонов.

Reuters напомнил, что салоны красоты появились в Кабуле и других афганских городах через несколько месяцев после свержения талибов в конце 2001 года.

Многие остались открытыми после того, как талибы вернулись к власти два года назад, предоставив некоторым женщинам работу, а клиентам – свои услуги. Салоны, как правило, были предназначены только для женщин, а их окна закрыты, чтобы клиентов не было видно снаружи.