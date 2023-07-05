Талибы запретили женские салоны красоты в Афганистане

Представитель управляемого талибами министерства добродетели и вице-президента Мохаммад Сидик Акиф Махаяр не сообщил подробностей о запрете. Он лишь подтвердил содержание письма, распространенного в социальных сетях.
В письме министерства от 24 июня говорится, что оно передает устный приказ верховного лидера Хайбатуллы Ахунзаде.
Запрет касается столицы Кабула и всех провинций и дает салонам по всей стране месяц на сворачивание бизнеса. По истечении этого срока они должны закрыться и подать отчет о своем закрытии.
Правительство "Талибана" не объяснило, что послужило причиной запрета или какие альтернативы, если таковые имеются, будут доступны женщинам после закрытия салонов.
Reuters напомнил, что салоны красоты появились в Кабуле и других афганских городах через несколько месяцев после свержения талибов в конце 2001 года.
Многие остались открытыми после того, как талибы вернулись к власти два года назад, предоставив некоторым женщинам работу, а клиентам – свои услуги. Салоны, как правило, были предназначены только для женщин, а их окна закрыты, чтобы клиентов не было видно снаружи.
"Талибан" был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девочки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отметила "ВВС News Україна". Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.
В 2021 году, когда "Талибан" вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам запретили заниматься спортом, возглавлять министерства и сниматься в теледрамах.
Также движение "Талибан" исключило девочек из процесса обучения в средних школах Афганистана, а позже запретило женщинам учиться в университетах страны.
Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали вместо него орган, который будет выполнять функции исламской "полиции нравов".
В апреле 2023-го талибы издали приказ, запрещающий женщинам работать в ООН.