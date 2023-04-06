Талибы запретили женщинам в Афганистане работать в учреждениях ООН

"Наши коллеги на местах в миссии ООН в Афганистане получили известие о приказе властей де-факто, запрещающем женщинам – национальным сотрудницам ООН работать", – заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Он добавил, что ООН все еще изучает, как это событие повлияет на деятельность организации в стране.
Отвечая на вопросы журналистов, Дюжаррик сказал, что в официальном сообщении руководства талибов указывалось, что приказ будет применяться ко всей стране.
Для генерального секретаря любой такой запрет был бы неприемлемым и "откровенно немыслимым", добавил Дюжаррик.
Он добавил, что решение, касающееся сотрудников ООН, является лишь последним из тревожной тенденции указов, подрывающих способность организаций по оказанию помощи нуждающимся в Афганистане.
"Само собой разумеется, но, к сожалению, нужно говорить о том, что сотрудники Организации Объединенных Наций необходимы для оказания жизненно важной помощи. Такие приказы, как мы видели сегодня, нарушают основные права женщин и ущемляют принцип недискриминации. Сотрудники-женщины необходимы для обеспечения продолжения операций ООН на местах в Афганистане", – отметил пресс-секретарь генсека ООН.
"Талибан" был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девочки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отметила "ВВС News Україна". Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.
В 2021 году, когда "Талибан" вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам запретили заниматься спортом, возглавлять министерства и сниматься в теледрамах.
Также движение "Талибан" исключило девочек из процесса обучения в средних школах Афганистана, а позже запретили женщинам учиться в университетах страны.
Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали вместо него орган, который будет выполнять функции исламской "полиции нравов".
Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что талибы вводят в провинциях Афганистана более строгие правила, чем те, о которых ранее объявляли лидеры группировки.