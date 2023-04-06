Талибы запретили женщинам в Афганистане работать в учреждениях ООН

После прихода к власти талибов права женщин в Афганистане стали систематически ущемлять Фото: EPA

"Наши коллеги на местах в миссии ООН в Афганистане получили известие о приказе властей де-факто, запрещающем женщинам – национальным сотрудницам ООН работать", – заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он добавил, что ООН все еще изучает, как это событие повлияет на деятельность организации в стране.

Отвечая на вопросы журналистов, Дюжаррик сказал, что в официальном сообщении руководства талибов указывалось, что приказ будет применяться ко всей стране.

Для генерального секретаря любой такой запрет был бы неприемлемым и "откровенно немыслимым", добавил Дюжаррик.

Он добавил, что решение, касающееся сотрудников ООН, является лишь последним из тревожной тенденции указов, подрывающих способность организаций по оказанию помощи нуждающимся в Афганистане.

"Само собой разумеется, но, к сожалению, нужно говорить о том, что сотрудники Организации Объединенных Наций необходимы для оказания жизненно важной помощи. Такие приказы, как мы видели сегодня, нарушают основные права женщин и ущемляют принцип недискриминации. Сотрудники-женщины необходимы для обеспечения продолжения операций ООН на местах в Афганистане", – отметил пресс-секретарь генсека ООН.