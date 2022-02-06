"Я хотел уснуть четыре раза". Хименес-Браво раскритиковал новый фильм с Кейт Бланшетт в главной роли

Хименес-Браво: Ужасный фильм, плохой, но Кейт Бланшетт – она, как всегда – сексуальная, красивая и невероятная актриса Фото: hectorjimenezbravо / Instagram

В кадре Хименес-Браво сначала рассказал, что рад возможности посмотреть в Украине фильм на английском языке, который показывают в кинотеатре.

Скриншот: hectorjimenezbravо / Instagram

А после просмотра телеведущий признался, что фильм ему не понравился.

"Друзья, фильм закончился. Ужасный фильм, плохой, но Кейт Бланшетт – она, как всегда – сексуальная, красивая и невероятная актриса", – сообщил он в ролике, а на фото отметил, что во время просмотра "хотел уснуть четыре раза".

Скриншот: hectorjimenezbravо / Instagram