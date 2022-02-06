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06 февраля, 2022
 
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"Я хотел уснуть четыре раза". Хименес-Браво раскритиковал новый фильм с Кейт Бланшетт в главной роли

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Хименес-Браво: Ужасный фильм, плохой, но Кейт Бланшетт она, как всегда сексуальная, красивая и невероятная актриса
Хименес-Браво: Ужасный фильм, плохой, но Кейт Бланшетт – она, как всегда – сексуальная, красивая и невероятная актриса
Фото: hectorjimenezbravо / Instagram

50-летний украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 5 февраля в Instagram Stories опубликовал несколько коротких видео, в которых сообщил подписчикам, что не рекомендует к просмотру фильм "Аллея кошмаров", в котором одну из главных ролей сыграла австралийская актриса Кейт Бланшетт.

В кадре Хименес-Браво сначала рассказал, что рад возможности посмотреть в Украине фильм на английском языке, который показывают в кинотеатре.

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Скриншот: hectorjimenezbravо / Instagram

А после просмотра телеведущий признался, что фильм ему не понравился.

"Друзья, фильм закончился. Ужасный фильм, плохой, но Кейт Бланшетт – она, как всегда – сексуальная, красивая и невероятная актриса", – сообщил он в ролике, а на фото отметил, что во время просмотра "хотел уснуть четыре раза".

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Скриншот: hectorjimenezbravо / Instagram

Контекст:

Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году он открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

Кейт Бланшетт – лауреат двух премий "Оскар", трех премий BAFTA, трех премий "Золотой глобус", двух премий Гильдии киноактеров США.

Наиболее известные фильмы с ее участием – "Елизавета", "Властелин колец", "Авиатор", "Скандальный дневник", "Золотой век" (2007), "Кэрол".

20 января 2022 года в украинский прокат вышел художественный фильм в жанре нуар мексиканского кинорежиссера испанского происхождения Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров".

Теги: фильм, Эктор Хименес-Браво, Кейт Бланшетт, Гильермо дель Торо, телеведущий, ресторатор, МастерШеф, показ
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