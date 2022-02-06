"Я хотел уснуть четыре раза". Хименес-Браво раскритиковал новый фильм с Кейт Бланшетт в главной роли

В кадре Хименес-Браво сначала рассказал, что рад возможности посмотреть в Украине фильм на английском языке, который показывают в кинотеатре.
А после просмотра телеведущий признался, что фильм ему не понравился.
"Друзья, фильм закончился. Ужасный фильм, плохой, но Кейт Бланшетт – она, как всегда – сексуальная, красивая и невероятная актриса", – сообщил он в ролике, а на фото отметил, что во время просмотра "хотел уснуть четыре раза".
Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.
В 2016 году он открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.
Кейт Бланшетт – лауреат двух премий "Оскар", трех премий BAFTA, трех премий "Золотой глобус", двух премий Гильдии киноактеров США.
Наиболее известные фильмы с ее участием – "Елизавета", "Властелин колец", "Авиатор", "Скандальный дневник", "Золотой век" (2007), "Кэрол".
20 января 2022 года в украинский прокат вышел художественный фильм в жанре нуар мексиканского кинорежиссера испанского происхождения Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров".