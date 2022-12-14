  "Як мені бути?" Злата Огневич посвятила песню украинкам, чьи мужья, сыновья и отцы погибли на войне. Видео

Огневич: Сердце пополам, слезы на глазах, когда писала эти строки
Фото: Zlata Ognevich / Facebook
Украинская певица Злата Огневич 14 декабря презентовала на своем канале в YouTube песню "Як мені бути?", которую посвятила женам, матерям и дочерям, чьи мужья, сыновья и родители погибли на войне.
"Эти слова [песни] прозвучали в моей голове, когда я увидела глаза жен военных во время церемонии присвоения звания Героев Украины посмертно. Сердце пополам, слезы на глазах, когда писала эти строки", – написала артистка перед премьерой.
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