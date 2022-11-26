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26 ноября, 2022
 
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"Наш род мог прекратить свое существование". В День памяти жертв Голодомора Огневич вспомнила о своих чудом выживших родных

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Огневич рассказала, как ее семьи коснулся Голодомор
Огневич рассказала, как ее семьи коснулся Голодомор
Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица Злата Огневич 26 ноября в День памяти жертв Голодомора в своем Instagram рассказала, как ее семьи коснулась эта трагедия.

"На этом фото мы с мамой. Но…. Наш род мог бы прекратить свое существование из-за страшного Голодомора, который искусственно создала советская власть. Голодомор, организованный с целью уничтожения украинцев, окончательной ликвидации украинского сопротивления советскому режиму и стремлений украинцев построить самостоятельное, независимое Украинское государство. Моя прабабушка, а потом и бабушка чудом выжили, что они только ни ели, чтобы были силы хотя бы дышать. Времена идут – база неизменна. Только теперь нас хотят сломать холодом и тьмой. Верю в Украину и благодарю каждого, кто находит в себе силы бороться", – написала певица.

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2022 года, 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа. Год назад этот показатель составлял 85%.

Голодомор признали геноцидом украинцев более 10 государств, в частности Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ирландия, Молдова, а также Ватикан.

Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.

Теги: Украина, Голодомор, Злата Огневич, трагедия
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