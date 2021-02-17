Бульвар Шоубиз
 
17 февраля, 2021
 
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Jerry Heil: Если нет времени на генеральный ремонт головы, можно сделать косметический тюнинг

Украинская певица Jerry Heil рассказала, как относится к пластическим операциям по увеличению груди.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Jerry Heil: Благодаря маминым комплексам я некоторое время тоже не принимала свой маленький размер
Jerry Heil: Благодаря маминым комплексам я некоторое время тоже не принимала свой маленький размер
Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil в интервью, которое 17 февраля опубликовано на Beauty HUB, заявила, что ее пугает то, как легко девушки решаются на увеличение груди.

"Благодаря маминым комплексам я некоторое время тоже не принимала свой маленький размер. Только сейчас осознала: он – такой! Это ни хорошо, ни плохо – он просто есть. Поэтому идея засунуть в тело нечто инородное, чтобы спереди прибавилось больше веса и объема, мне кажется странной. Но также считаю, что можно делать все, что делает тебя счастливой, пока это не ранит других. Поэтому если нет времени на генеральный ремонт головы, то действительно можно сделать косметический тюнинг. Иногда это решает проблему", – рассказала артистка.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана_Отмєна".

Теги: певица, Jerry Heil, грудь
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