Jerry Heil села на шпагат на горе в Буковеле и рассказала о ценах на курорте

Украинская певица Jerry Heil проводит новогодние каникулы на горнолыжном курорте Буковель в Карпатах. Об этом она сообщила 4 января в Instagram.
Певица обнародовала ролик, показав, как села на вершине горы на поперечный шпагат.
"Хотите так же? Записывайтесь на курс "Одна нога здесь – другая там". Проводить буду лично я еще несколько дней в Буковеле. Цены тут европейские, оплату на карту принимаю в евро, соответственно", – подписала она ролик.
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Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана_Отмєна".