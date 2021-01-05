Jerry Heil села на шпагат на горе в Буковеле и рассказала о ценах на курорте

По словам украинской певицы Jerry Heil, она пробудет на отдыхе в Буковеле еще несколько дней.

Украинская певица Jerry Heil проводит новогодние каникулы на горнолыжном курорте Буковель в Карпатах. Об этом она сообщила 4 января в Instagram.

Певица обнародовала ролик, показав, как села на вершине горы на поперечный шпагат.

"Хотите так же? Записывайтесь на курс "Одна нога здесь – другая там". Проводить буду лично я еще несколько дней в Буковеле. Цены тут европейские, оплату на карту принимаю в евро, соответственно", – подписала она ролик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YouTube * JERRY HEIL * (@thejerryheil)

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана_Отмєна".