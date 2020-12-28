Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото

Украинская певица Jerry Heil поделилась откровенными снимками.

Украинская певица Jerry Heil 26 декабря разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена в розовых трусах с рюшами и блузке с пышными рукавами.

Певица позирует в кадре со спины и в профиль, демонстрируя обнаженные ноги.

"Внимание, разыскивается "жьопка" Jerry Heil. Свидетели, которые могли ее когда-нибудь видеть, тоже не выявлены. Просьба к тем, кто с ней пересекается, передайте, что я ищу ее вот уже 25 лет и подала анкету в [программу] "Жди меня", – подписала публикацию артистка.

"Самоирония на высшем уровне", – отреагировали на публикацию фолловеры.

"Не переживай, еще отъешь", – прокомментировали пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YouTube JERRY HEIL (@thejerryheil)

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана_Отмена".