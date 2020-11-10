Jerry Heil назвала причину, по которой ее фото не появятся на обложках мужских журналов

По словам украинской певицы Jerry Heil, сейчас она довольна тем, как выглядит ее тело.

Украинская певица Jerry Heil в интервью, которое опубликовано 10 ноября на сайте "КП в Украине", заявила, что принципы не позволяют ей сниматься для обложек мужских журналов.

По словам артистки, она не хочет быть "объектом сексуализации". При этом Jerry Heil отметила, что довольна тем, как выглядит ее тело.

Артистка подчеркнула, что ее сегодняшние формы – это результат тяжелого труда, и стоит ей расслабиться, как тело мгновенно на это реагирует, поэтому ей приходится во многом себя сдерживать.

Певица также призналась, что пришла к пониманию, что ее тело для нее является идеальным.

В начале октября певица обещала постричься налысо, если не сможет сдержать данное себе обещание – с 50 килограммов до 47 до 21 октября. 21 октября Jerry Heil призналась, что сбросила больше, чем планировала.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана_Отмєна".