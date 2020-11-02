Jerry Heil рассказала, зачем обнародовала фото с лысой головой

Украинская певица Jerry Heil на своей странице в Instagram 1 ноября сообщила, что публикация видео и фото, на которых она была запечатлена с лысой головой, является социальным экспериментом.
"Мой лысый социальный эксперимент удался. Директ завален недовольными сообщениями от людей, которые не согласны с моим выбором прически. Они изо всех сил пытаются мне рассказать, как сильно я ошиблась. Они написали моей маме. Им стыдно за мой поступок – так и написали. У меня тоже вопрос: "А вам не стыдно? Со своим стиральным порошком лезть в чужой мозг", – заявила артистка.
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МОЗОК З ЗАПАХОМ СТЕРИЛЬНОСТІ Міи * ЛИСИИ * Соціальнии * експеримент вдався! + 60 000 переглядів в сторіз, більшість репостів з яких виглядає як «ПОДИВИСЬ, ШО ЦЯ ДУРА ЗРОБИЛА» . Вони не терплять безпорядку В ЧУЖОМУ ЖИТТІ. Вони точно знають, як ПРАВИЛЬНО жити твоє життя. Вони хеи * тять тебе з усією своєю пристрастю і любов’ю, тож будь впевнении * , на них можна покластися, бо вони завжди будуть поруч. ХЕИ * ТЕРИ. Відважні сторожі твоєі * адекватності! . Міи * мозок — хостел монстрів. А хеи * тери — покоі * вки-соцпрацівники. Дірект завалении * невдоволеними повідомленнями людеи * , які не згодні з МОІ * М ВИБОРОМ ЗАЧІСКИ. Вони з усіх сил (і слів) намагаються розповісти, наскільки сильно я помилилася. Вони написали моі * и * мамі. І * м соромно за міи * вчинок — так і написали. . Не будь егоі * стом — вони просто хочуть, щоб все було, як воно було! Дозволь хеи * терам попрати свіи * мозок, і все знову стане на своі * місця . Пишете, як мені не соромно так поводитися, адже це побачать підлітки! (транслювати що? Себе? Побачать кого? Мене, яку я є? Чи те, що ТАК МОЖНА?) . У мене теж питання. А вам не соромно? Зі своі * м пральним порошком в чужии * мозок лізти.
30 октября в Instagram певица разместила короткий ролик, на котором была запечатлена с лысой головой. "Я никак не буду это комментировать, а вы можете", – заявила она тогда на камеру, пригласив фолловеров к обсуждению нового образа.
В начале октября певица обещала постричься налысо, если не сможет сдержать данное себе обещание – с 50 килограммов до 47 до 21 октября. 21 октября Jerry Heil призналась, что сбросила больше, чем планировала.
Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана_Отмєна".