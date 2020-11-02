Jerry Heil рассказала, зачем обнародовала фото с лысой головой

Певица Jerry Heil сообщила, что после публикации фото, на которых она была запечатлена лысой, подписчики стали писать даже ее маме, заявляя, что им стыдно за ее поступок.

Украинская певица Jerry Heil на своей странице в Instagram 1 ноября сообщила, что публикация видео и фото, на которых она была запечатлена с лысой головой, является социальным экспериментом.

"Мой лысый социальный эксперимент удался. Директ завален недовольными сообщениями от людей, которые не согласны с моим выбором прически. Они изо всех сил пытаются мне рассказать, как сильно я ошиблась. Они написали моей маме. Им стыдно за мой поступок – так и написали. У меня тоже вопрос: "А вам не стыдно? Со своим стиральным порошком лезть в чужой мозг", – заявила артистка.

30 октября в Instagram певица разместила короткий ролик, на котором была запечатлена с лысой головой. "Я никак не буду это комментировать, а вы можете", – заявила она тогда на камеру, пригласив фолловеров к обсуждению нового образа.

В начале октября певица обещала постричься налысо, если не сможет сдержать данное себе обещание – с 50 килограммов до 47 до 21 октября. 21 октября Jerry Heil призналась, что сбросила больше, чем планировала.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана_Отмєна".