Jerry Heil стала певицей года по версии украинского Cosmopolitan

Украинская певица Jerry Heil посетила церемонию награждения Cosmopolitan Awards 2020 в белом наряде, напоминающем кимоно.

Jerry Heil: Награда – признание того, что ты что-то делаешь не зря Фото: JERRY HEIL / Facebook

Украинская певица Jerry Heil стала победительницей премии Cosmopolitan Awards 2020 в номинации "Певица года". Об этом говорится 2 декабря на ее странице в Facebook.

"Вчера состоялась торжественная церемония вручения премии Cosmopolitan Awards 2020 года, цель которой – отметить известных людей, которые достигли исключительных и уникальных результатов в своей сфере деятельности, с которых хочется брать пример", – отмечается в публикации.

Фото: JERRY HEIL / Facabook



Запись церемонии награждения обнародована на странице издания в Instagram. Певица посетила церемонию в белом наряде, напоминающем кимоно, а ее волосы были заплетены в две косы.

По словам главного редактора издания Александры Буринской, голосование за номинантов длилось месяц на сайте журнала.

"Для меня награда – признание того, что ты что-то делаешь не зря", – заявила Jerry Heil, получая награду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cosmopolitan Ukraine (@cosmopolitanukraine)

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана_Отмєна".