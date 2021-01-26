"Какой был ребенок", "Немного постарела". Jerry Heil показала, как выглядела четыре года назад

Украинская певица Jerry Heil поделилась в сети архивным снимком.

Украинская певица Jerry Heil 26 января в Instagram опубликовала коллаж из своих фото, сделанных с разницей в четыре года.

На фото слева артистка запечатлена в 2017 году, а на снимке справа – спустя пять лет.

"Что скажете?" – обратилась к подписчикам певица.

"Какой был ребенок", – отреагировали фолловеры.

"Немного постарела", – прокомментировали подписчики.

"Хорошенькая на обеих фото", – написали в комментариях фаны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YouTube JERRY HEIL (@thejerryheil)

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана_Отмєна".