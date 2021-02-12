Бульвар Шоубиз
 
12 февраля, 2021
 
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Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео

Украинская певица Jerry Heil призналась, что разместила видео в купальнике для привлечения внимания к новой видеоработе о любви.

 
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Jerry Heil анонсировала выпуск мини-альбома "Особисте"
Jerry Heil анонсировала выпуск мини-альбома "Особисте"
Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil 11 февраля в Instagram обнародовала ролик, на котором запечатлена в красном сдельном купальнике на фоне новогодней елки.

"Считаю, что веганские ноги (Jerry Heil – веган. – "ГОРДОН") заслуживают на ваш лайк", – подписала ролик артистка.

По словам певицы, она снимала это видео для подруг, а опубликовала, чтобы привлечь внимание к премьере клипа "Арифметика кохання", которая состоялась 12 ноября на YouTube-канале певицы.

Артистка отметила, что композиция войдет в мини-альбом "Особисте", в котором расскажет об отношениях, "которые приходилось проживать каждому".

ВИДЕО
Видео: Jerry Heil / YouTube

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана_Отмєна".

Теги: видео, клип, видеоклип, певица, Jerry Heil
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