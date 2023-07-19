К 88-летней Бардо вызвали "скорую" после того, как из-за жары у нее остановилось дыхание. Муж актрисы рассказал о ее самочувствии

По словам мужа актрисы, около 9.00 ей стало труднее дышать, чем обычно, но она теряла сознание. Д'Ормаль заявил, что это был "момент остановки дыхания", но реанимационные действия не потребовались.
Он отметил, что после случившегося его жена будет отдыхать в их доме в Ла-Мадраге без респираторной поддержки. Он подчеркнул, что Бардо, "как и все люди определенного возраста, больше не может выносить жару".
Д'Ормаль заверил журналистов, что во время обследования его супруги медики не выявили никаких других проблем. По словам мужа Бардо, у нее "пульс в порядке, сердце тоже, давление в норме, но все еще хрупкое".
Брижит Бардо родилась в 1934 году во Франции. В декабре 1952 года она вышла замуж за французского режиссера Роже Вадима. Он был старше ее на шесть лет.
В 1956 году на экраны вышла картина, снятая по сценарию Вадима, "И Бог… создал женщину", в которой Бардо сыграла главную роль. Лента сделала актрису знаменитой. После премьеры фильма Бардо рассталась с Вадима.
Второй раз она вышла замуж в 1959 году за французского актера Жака Шаррье. В этих отношениях у нее родился сын, которого она оставила мужу после развода.
Актерскую карьеру Бардо завершила в 38 лет, в 1973 году. Сейчас звезда живет в Сен-Тропе вместе с мужем и животными.