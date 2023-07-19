К 88-летней Бардо вызвали "скорую" после того, как из-за жары у нее остановилось дыхание. Муж актрисы рассказал о ее самочувствии

Актерскую карьеру Бардо завершила в 38 лет, в 1973 году Фото: ЕРА

По словам мужа актрисы, около 9.00 ей стало труднее дышать, чем обычно, но она теряла сознание. Д'Ормаль заявил, что это был "момент остановки дыхания", но реанимационные действия не потребовались.

Он отметил, что после случившегося его жена будет отдыхать в их доме в Ла-Мадраге без респираторной поддержки. Он подчеркнул, что Бардо, "как и все люди определенного возраста, больше не может выносить жару".

Д'Ормаль заверил журналистов, что во время обследования его супруги медики не выявили никаких других проблем. По словам мужа Бардо, у нее "пульс в порядке, сердце тоже, давление в норме, но все еще хрупкое".