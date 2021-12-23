  "К этому никогда не привыкаешь, никогда". Елена Кравец рассказала о дважды сорвавшейся беременности

"Когда это первый раз не случилось, я была в терапии. Была там и когда была беременна, и когда эта беременность не случилась. Это все я прожила там. Когда это случилось второй раз – тоже было очень больно. К этому никогда не привыкаешь, никогда", – сказала Кравец.
По словам актрисы, именно после этого она задумалась над бешеным темпом жизни, в котором жила.
"Я задумалась над фразой, которую сказал мне мой терапевт: "Лен, на такой скорости дети не рождаются". Ну я реально летела куда-то – в работу, в проекты, в самосовершенствование, образование. И когда терапевт это сказал, я как будто все поняла", – призналась Кравец.
По словам 44-летней актрисы, они с мужем еще несколько раз пытались зачать ребенка, но вскоре "отпустили ситуацию", решив, что "на все воля божья". И лишь спустя несколько лет, подчеркнула Кравец, у нее родилась двойня.
Елена Кравец (до замужества – Маляшенко) родилась в 1977 году в Кривом Роге. С 2000 года является актрисой студии "Квартал 95".
Актриса замужем за Сергеем Кравцом. Раньше он был исполнительным продюсером студии "Квартал 95", а сейчас является продюсером ShootGroup Production. Пара вместе с 1997 года, но официально оформила отношения в 2002-м. В семье трое детей: дочь Мария (2003) и двойняшки Иван и Екатерина (2016).
Старшая дочь Кравец в детстве жила отдельно, так как артистка переехала в Киев ради карьеры. В интервью Ефросининой Елена Кравец рассказывала, что после вторых родов в их с мужем отношениях возник серьезный кризис, преодолеть который помогли психологи.