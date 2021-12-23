  "К этому никогда не привыкаешь, никогда". Елена Кравец рассказала о дважды сорвавшейся беременности

"Когда это первый раз не случилось, я была в терапии. Была там и когда была беременна, и когда эта беременность не случилась. Это все я прожила там. Когда это случилось второй раз – тоже было очень больно. К этому никогда не привыкаешь, никогда", – сказала Кравец.

По словам актрисы, именно после этого она задумалась над бешеным темпом жизни, в котором жила.

"Я задумалась над фразой, которую сказал мне мой терапевт: "Лен, на такой скорости дети не рождаются". Ну я реально летела куда-то – в работу, в проекты, в самосовершенствование, образование. И когда терапевт это сказал, я как будто все поняла", – призналась Кравец.

По словам 44-летней актрисы, они с мужем еще несколько раз пытались зачать ребенка, но вскоре "отпустили ситуацию", решив, что "на все воля божья". И лишь спустя несколько лет, подчеркнула Кравец, у нее родилась двойня.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube