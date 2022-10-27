  Кацурин и Птушкин показали, где в Киеве готовят самую вкусную шаурму

На рынке возле мечети Кацурин попробовал сирийскую шаурму.
"Коржик, острый сирийский соус, много зелени, лука, томатов и очень много говядины, приготовленной на углях, много кунжутной пасты тахини", – перечислил ингредиенты ресторатор.
После дегустации Кацурин подтвердил, что это самая вкусная шаурма, которую он пробовал в Киеве.
24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Птушкин записал обращение к населению страны-агрессора РФ, призвав россиян не становиться молчаливыми соучастниками войны против Украины.
В мае блогер отказался от своего русскоязычного канала в YouTube c почти 6 млн подписчиков, заявив, что впредь будет записывать ролики на украинском языке.
Михаил Кацурин – киевский ресторатор. Новый избранник певицы Нади Дорофеевой. Ранее он дружил с мужем певицы, семьи вместе ездили на отдых. Dantes узнал о романе жены с Кацуриным от его супруги Дарьи Кацуриной.
У Кацуриных есть двое детей: Александра (2016) и Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.