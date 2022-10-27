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27 октября, 2022
 
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Кацурин и Птушкин показали, где в Киеве готовят самую вкусную шаурму

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Птушкин и Кацурин исследовали еду Киева
Птушкин и Кацурин исследовали еду Киева
Фото: ptuxerman / Instagram

В новом выпуске YouTube-шоу о еде ресторатор Миша Кацурин и путешественник Антон Птушкин искали самую вкусную еду в Киеве. В частности, они обнаружили место, где готовят самую вкусную шаурму в столице.

На рынке возле мечети Кацурин попробовал сирийскую шаурму.

"Коржик, острый сирийский соус, много зелени, лука, томатов и очень много говядины, приготовленной на углях, много кунжутной пасты тахини", – перечислил ингредиенты ресторатор.

После дегустации Кацурин подтвердил, что это самая вкусная шаурма, которую он пробовал в Киеве.

ВИДЕО
Видео: Мiша Кацурiн / YouTube
Контекст:

24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Птушкин записал обращение к населению страны-агрессора РФ, призвав россиян не становиться молчаливыми соучастниками войны против Украины.

В мае блогер отказался от своего русскоязычного канала в YouTube c почти 6 млн подписчиков, заявив, что впредь будет записывать ролики на украинском языке.

Михаил Кацурин – киевский ресторатор. Новый избранник певицы Нади Дорофеевой. Ранее он дружил с мужем певицы, семьи вместе ездили на отдых. Dantes узнал о романе жены с Кацуриным от его супруги Дарьи Кацуриной.

У Кацуриных есть двое детей: Александра (2016) и Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Теги: Киев, Украина, шаурма, Антон Птушкин, Михаил Кацурин
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