  Кацурин и Птушкин показали, где в Киеве готовят самую вкусную шаурму

На рынке возле мечети Кацурин попробовал сирийскую шаурму.

"Коржик, острый сирийский соус, много зелени, лука, томатов и очень много говядины, приготовленной на углях, много кунжутной пасты тахини", – перечислил ингредиенты ресторатор.

После дегустации Кацурин подтвердил, что это самая вкусная шаурма, которую он пробовал в Киеве.

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Видео: Мiша Кацурiн / YouTube