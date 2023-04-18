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18 апреля, 2023
 
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Как 49-летний Данилко выглядит сейчас без маски и кепки. Фото

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Данилко: Мне очень удобно в этой маске находиться. Как будто я защищен
Данилко: Мне очень удобно в этой маске находиться. Как будто я защищен
Фото: Маска. Україна / The Masked Singer Ukraine / Facebook

Украинский шоумен Андрей Данилко в последние несколько лет появляется на публике в кепке и медицинской маске черного цвета. В интервью, которое 14 апреля опубликовано на YouTube-канале "Голос Америки", артист объяснил, что начал носить маску во время съемок шоу "Маска" на канале "Украина", где он был судьей.

"Это очень удобно. Ты не заморачиваешься на одежду. Но в какое-то время я понял, что мне очень удобно в этой маске находиться. Как будто я защищен, – сказал 49-летний шоумен. – Но когда началась война, я часто выходил в эфир, и я сказал, что сниму маску, когда закончится война. Пообещал – держу [слово]. Конечно, не думал, что это так затянется".

В апреле 2022 года Данилко говорил, что без маски и кепки появляется в основном за границей, чтобы избежать внимания поклонников. "Если бы вы увидели меня без кепки и маски, не узнали бы. Я уже много раз это проверял", – отметил тогда артист. 

Данилко обычно не публикует фото, на которых был бы запечатлен без маски и кепки. Но в феврале 2023 года поделился с подписчиками новым снимком, который был сделан в кабинете врача. На фото артист позирует без привычных атрибутов его публичного образа.

Фото: v_serduchka / Instagram
Фото: v_serduchka / Instagram

На публике Данилко появляется с маской на лице и в кепке.

Контекст:

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. 

В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Андрей Данилко, Верка Сердючка
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