Бульвар Шоубиз
 
13 января, 2023
 
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Как дышать правильно, чтобы быстро успокоиться

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Правильное дыхание поможет снизить уровень стресса
Правильное дыхание поможет снизить уровень стресса
Фото: depositphotos.com

Психолог проекта "Несокрушимая мама", инициированного "Фондом Маша", а также гуманитарного проекта Saving Lives Ольга Коптева поделилась специальными методиками. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба "Фонда Маша".

Война России против Украины длится уже почти год. Украинцы все это время живут в непрерывном стрессе, что может негативно сказаться на здоровье и психологическом состоянии. Важно уметь быстро нормализовать свое состояние. Это можно сделать с помощью правильного дыхания.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Дыхание – наше все. Когда человек стряхивает, то начинает быстро и отрывисто дышать, что приводит к перенасыщению организма кислородом. Чтобы успокоиться, можно подышать в пакет, но, если его под рукой нет, можно выполнить следующие простые упражнения", – отметила психолог.

"3 на 6"

Вдыхать нужно на три счета, выдыхать – на счет "шесть". Также можно вдыхать на счет "четыре" и выдыхать на "восемь". То есть выдох должен быть в два раза длиннее вдоха. Таким образом снижается уровень кислорода и человек успокаивается.

Дыхание по квадрату

Эта действенная практика, которая помогает выровнять дыхание, причем все делается на один и тот же счет – "четыре". Нужно сделать глубокий вдох на счет "четыре", задержать дыхание на четыре счета, затем выдохнуть. Это делается медленно – также на четыре счета.

Такое упражнение нужно повторять несколько раз, пока не почувствуется расслабление.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"От 10 до 1"

Это упражнение также предполагает подсчет вдохов и выдохов, но по другой схеме. Нужно дышать и считать: вдох-выдох – десять, вдох-выдох – девять, вдох-выдох – восемь, вдох-выдох – семь, вдох-выдох – шесть, вдох-выдох – пять и т.д. Таким образом нужно дойти до единицы.

Теги: здоровье, украинцы, психология, интересное, психолог
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