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25 июля, 2023
 
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Как избежать отеков на лице. Советы эксперта

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Для сохранения молодости и красоты лица важно избегать отеков
Для сохранения молодости и красоты лица важно избегать отеков
Фото: depositphotos.com

Автор украинского Instagram-блога об уходе за лицом al.cosmetolog 24 июля в новой публикации рассказала о причинах появления отеков, которые приводят к растяжению кожи и появлению морщин, а также о том, как этого можно избежать.

"Отек может быть результатом сохранения жидкости в тканях лица, что приводит к обезвоживанию кожи, потере эластичности и естественного блеска, – отметила косметолог. – Отек может быть связан с повышенным уровнем воспаления в организме. Это может привести к появлению акне, сухости и пигментации кожи".

По словам эксперта, отек также может быть причиной нарушения кровообращения.

"Это может стать причиной недостаточного снабжения кислородом и питательными веществами, что приводит к появлению сухости, потере тонуса и нездоровому виду кожи", – подчеркнула автор блога. 

Эксперт отметила, что для сохранения молодости и красоты лица важно избегать отеков, а для этого необходимо вести здоровый образ жизни, придерживаться правильного питания и регулярной физической активности, следить за достаточным уровнем гидратации и ухаживать за кожей.

Контекст:

По словам экспертов, основная причина отеков под глазами – это застой лимфы.

Причинами застоя могу быть напряженные мышцы верхней части тела, особенно шеи, недостаточное потребление воды в течение дня, сон в удушающем помещении и неправильно подобранная косметика.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: макияж, отеки
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