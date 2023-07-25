Как избежать отеков на лице. Советы эксперта

"Отек может быть результатом сохранения жидкости в тканях лица, что приводит к обезвоживанию кожи, потере эластичности и естественного блеска, – отметила косметолог. – Отек может быть связан с повышенным уровнем воспаления в организме. Это может привести к появлению акне, сухости и пигментации кожи".

По словам эксперта, отек также может быть причиной нарушения кровообращения.

"Это может стать причиной недостаточного снабжения кислородом и питательными веществами, что приводит к появлению сухости, потере тонуса и нездоровому виду кожи", – подчеркнула автор блога.

Эксперт отметила, что для сохранения молодости и красоты лица важно избегать отеков, а для этого необходимо вести здоровый образ жизни, придерживаться правильного питания и регулярной физической активности, следить за достаточным уровнем гидратации и ухаживать за кожей.