Как определить качество рыбных консервов еще перед покупкой

Рыбы в консервах должно быть больше, чем жидкости Фото: depositphotos.com

Состав

Для консервирования используют разные сорта рыбы. Наиболее распространенные: сардина, сайра, ставрида, тунец, горбуша, салака, килька. Часто рыба готовится в собственном соку. В качестве заправки также используют масло, томатный соус.

Соотношение рыбы и заправки в банке могут меняться, но последней всегда должно быть меньше, чем основного продукта. Это можно проверить, слегка встряхнув банку. Если чувствуется, что в жидкости плавают куски рыбы, лучше выбрать другой вариант, с плотно набитой рыбой.

Информация на упаковке

Все цифры, номера, надписи и маркировки содержат данные, по которым можно выбрать лучший для себя вариант продукта. Маркировку наносят в два или три ряда. Номер партии – буква L. Она отвечает дате производства и номеру смены. Эти показатели следуют далее в первом ряду. Там же иногда присутствует дата конечного использования. Во втором и третьем рядах на упаковке указывают ассортиментный номер продукции, адрес изготовителя.

Место вылова рыбы

Лучше всего если завод находится в непосредственной близости с местом вылова рыбы. В этом случае для производства консервов будет использован свежий, а не замороженный продукт.

Внешний вид банки

Банка не должна быть помятой или вздутой. Важно, чтобы дата производства была выбита или прописана четко.