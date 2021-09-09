Как питаться правильно. 7 главных принципов

1. Отказаться от диет

Низкокалорийные диеты могут вызвать обратный эффект – после их окончания вес может вернуться в прогрессии. Это связано с тем, что организм переходит в режим энергосбережения: меньше тратит и больше запасает. Кроме того, в период диеты не поступают в должном объеме питательные вещества, витамины и микроэлементы. Это чревато проблемами со здоровьем.

Суточная норма килокалорий для мужчин – 2500, для женщин – 2000.

2. Сформировать сбалансированный рацион

Питание должно включать в себя белки, жиры, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы. Оптимальный ежедневный рацион на 50% состоит из углеводов, на 25% – из белков, на 25% – из жиров.

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3. Есть в одно и то же время

Не нужно делать слишком большие перерывы между приемами пищи. Чувство голода не должно быть слишком выраженным.

Здоровому человеку достаточно трех приемов пищи. Желательно есть примерно в одно и то же время, чтобы желудочно-кишечный тракт успевал восстановиться.



Важно, чтобы завтрак был питательным. Обедать нужно в промежутке между 13 и 16 часами. Ужинать – за 2–3 часа до сна.

4. Есть после тренировки

Восстановить силы после занятий спортом нужно в течение 15 минут после тренировки. Лучше выбрать продукты с высоким содержанием белка – куриную грудку, яйца, творог, миндаль, греческий йогурт, тунец, протеиновый коктейль.

5. Пить много воды

Вода переносит питательные вещества в клетки, помогает переваривать пищу. Важно пить достаточное количество воды, особенно во время интенсивной тренировки или в жару. Суточная норма – примерно восемь стаканов воды.

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6. Правильно перекусывать

Не нужно устраивать перекусы блюдами из фастфуда. Альтернативные варианты – греческий йогурт, творог, сваренные вкрутую яйца, сыр, орехи, свежие овощи и фрукты, овощные салаты, темный шоколад.

7. Питаться правильно регулярно

Помните, что если вы годами питались неправильно и приобрели лишний вес, быстрых перемен ожидать не стоит. Важно воспринимать принцип правильного питания как ежедневную рутину, а не временные меры.