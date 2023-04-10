Как подобрать тканевую косметическую маску. Эксперты рассказали, действительно ли маски эффективны для ухода за лицом

Чтобы эффект от использования тканевых масок был ощутимым, их необходимо применять последовательно и регулярно Фото: mask_happy_korea_ / Instagram

В публикации отмечается, что качественная тканевая маска, пропитанная специальными средствами по уходу, способна устранить почти все недостатки кожи, включая отечность, чувствительные покраснения и прыщи. Преимуществом тканевой маски является то, что ее можно использовать не только в салоне или дома.

Действительно ли эффективны тканевые маски

Редакция отмечает, что тканевые косметические маски – это не просто расслабляющий ритуал, а действительно эффективный метод по уходу за лицом благодаря пропитке из концентрированного коктейля полезных для кожи ингредиентов.

Чтобы эффект от использования тканевых масок был ощутимым, их необходимо применять последовательно и регулярно, хотя даже одноразовое использование средства позволяет получить желаемый результат на короткое время.

Какую маску выбрать

Для разглаживания морщин и восстановления упругости кожи необходимы укрепляющие маски на основе коллагена и пептидов.

Для устранения прыщей и воспалений подойдут очищающие маски, которые сужают поры с помощью отшелушивающих альфа-гидроксикислот, или успокаивающие с экстрактами ромашки и аллантоина.

Для сухой кожи следует выбирать маски, в состав которых входит гиалуроновая кислота.