Бульвар Шоубиз
 
07 ноября, 2022
 
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Как приготовить блины, которые жарятся сразу с начинкой. Рецепт от украинского кулинарного блогера

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В качестве начинки блогер рекомендует использовать мелко нарезанный сыр, куриную грудку, колбасу, ветчину, грибы и зелень
В качестве начинки блогер рекомендует использовать мелко нарезанный сыр, куриную грудку, колбасу, ветчину, грибы и зелень
Фото: valya__saenko / Instagram

Украинский кулинарный блогер, шеф-повар Валентина Саенко 7 ноября в Instagram разместила рецепт приготовления блинов, которые жарятся сразу с начинкой.

"Это обычные блины, которые уже жарятся с начинкой. Скажем так, пицца на блинах. Начинка может быть любой  то, что есть у вас в холодильнике, и то, что вы больше любите. За основу возьмем мой старый рецепт блинов, так как он просто идеальный", – анонсировала блюдо блогер.

На шесть блинов понадобится: 

  • 125 г муки; 
  • 2 яйца; 
  • 175 мл молока; 
  • 175 мл кипятка; 
  • 30 г подсолнечного масла; 
  • соль и сахар по вкусу.

Смешиваем яйца с сахаром и солью, добавляем молоко, муку, перемешиваем до однородности, вливаем кипяток и подсолнечное масло. 

Блогер рекомендует выкладывать начинку на уже поджарившийся на сковороде блин, полить ее небольшим количеством теста, а затем перевернуть, как только второй слой теста "схватится". 

"Попробуйте сначала меньше начинки, и когда будет получаться – берите больше. Не берите большую сковороду, чем меньше диаметр, тем легче переворачивать. Такие блины можно сделать сладкими. С яблоками или ягодами", – отметила блогер.

В качестве начинки она рекомендует использовать мелко нарезанный сыр, куриную грудку, колбасу, ветчину, грибы и зелень. 

Теги: молоко, соль, яблоки, сахар, рецепт, яйца, рецепты, масло, блюдо, грибы
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