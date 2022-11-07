Как приготовить блины, которые жарятся сразу с начинкой. Рецепт от украинского кулинарного блогера

"Это обычные блины, которые уже жарятся с начинкой. Скажем так, пицца на блинах. Начинка может быть любой – то, что есть у вас в холодильнике, и то, что вы больше любите. За основу возьмем мой старый рецепт блинов, так как он просто идеальный", – анонсировала блюдо блогер.
На шесть блинов понадобится:
Смешиваем яйца с сахаром и солью, добавляем молоко, муку, перемешиваем до однородности, вливаем кипяток и подсолнечное масло.
Блогер рекомендует выкладывать начинку на уже поджарившийся на сковороде блин, полить ее небольшим количеством теста, а затем перевернуть, как только второй слой теста "схватится".
"Попробуйте сначала меньше начинки, и когда будет получаться – берите больше. Не берите большую сковороду, чем меньше диаметр, тем легче переворачивать. Такие блины можно сделать сладкими. С яблоками или ягодами", – отметила блогер.
В качестве начинки она рекомендует использовать мелко нарезанный сыр, куриную грудку, колбасу, ветчину, грибы и зелень.
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