  "Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта

"Всем известный торт "Рафаэлло" можно приготовить без выпечки! И он получается нежный, мягкий, с выраженным кокосовым вкусом. Тает во рту. Это довольно бюджетный вариант торта, но при этом не уступает своим аналогам", – описала десерт кулинарный блогер.

Для приготовления понадобится:

12 вафельных коржей;

один литр молока;

150 г сахара;

90 г крахмала;

одно яйцо;

один пакет ванильного сахара;

200 г кокосовой стружки;

100 г сливочного масла;

150 г жареного арахиса;

восемь конфет "Рафаэлло" для декора.

В сотейник с толстым дном наливаем молоко, добавляем сахар и ванильный сахар, яйцо и крахмал, перемешиваем и варим на маленьком огне, пока не загустеет.

В горячую полученную массу добавляем масло и кокосовую стружку, перемешиваем. Получившимся кремом смазываем вафельные коржи, посыпая каждый слой арахисом.

Готовый торт посыпаем кокосовой стружкой и отправляем в холодильник. По желанию торт можно декорировать конфетами, прикрепляя их на остатки крема.

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