  "Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта

"Всем известный торт "Рафаэлло" можно приготовить без выпечки! И он получается нежный, мягкий, с выраженным кокосовым вкусом. Тает во рту. Это довольно бюджетный вариант торта, но при этом не уступает своим аналогам", – описала десерт кулинарный блогер.
Для приготовления понадобится:
В сотейник с толстым дном наливаем молоко, добавляем сахар и ванильный сахар, яйцо и крахмал, перемешиваем и варим на маленьком огне, пока не загустеет.
В горячую полученную массу добавляем масло и кокосовую стружку, перемешиваем. Получившимся кремом смазываем вафельные коржи, посыпая каждый слой арахисом.
Готовый торт посыпаем кокосовой стружкой и отправляем в холодильник. По желанию торт можно декорировать конфетами, прикрепляя их на остатки крема.