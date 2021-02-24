Как приготовить домашнее овсяное печенье. Рецепт от Паперной с добавлением сиропа топинамбура

По словам проживающей в России украинской актрисы Антонины Паперной, выпекать домашнее овсяное печенье необходимо в течение 40 минут при температуре 180 °C.

Паперная добавляет в тесто также сироп топинамбура в Instagram Storis

Проживающая в России украинская актриса Антонина Паперная 24 февраля в Instagram Storiеs опубликовала фоторецепт домашнего овсяного печенья.

Для приготовления теста необходимо смешать два яйца, один стакан овсянки, 100 граммов творога, ванильный сахар, кунжут и сироп топинамбура.

Скриншот: tonya_papernaya / Instagram

Затем в тесто необходимо добавить кокосовое масло, сформировать из массы печенье и выпекать в духовке при температуре 180 °C в течение 40 минут.

Скриншот: tonya_papernaya / Instagram

Паперная также показала, как выглядит готовое печенье.

Скриншот: tonya_papernaya / Instagram

Антонина Паперная – старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, которую она родила в браке с актером Евгением Паперным.

В апреле 2020 года Паперная стала мамой во второй раз, родив сына Владимира. Отец ребенка – российский актер Владимир Яглыч. У Паперной и Яглыча также есть старшая дочь Ева, которая родилась в 2017 году.