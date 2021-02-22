"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре

Украинский шеф-повар, ресторатор и судья проекта "МастерШеф" на СТБ Владимир Ярославский рассказал, какой картофель необходимо использовать для пюре и на каком этапе приготовления его можно заморозить в виде полуфабриката.

Ярославский: Конечно, это не на каждый день и не быстрый рецепт, но выделите время и приготовьте Фото: depositphotos.com

Украинский шеф-повар, ресторатор и судья проекта "МастерШеф" на СТБ Владимир Ярославский 21 февраля в Instagram разместил рецепт пюре.

"Вывел свою формулу и делюсь с вами. Конечно, это не на каждый день и не быстрый рецепт, но выделите время и приготовьте – родные будут в восторге", – анонсировал он.

По словам Ярославского, для приготовления пюре необходимо выбирать картофель, богатый крахмалом. Для одной порции понадобится 100 граммов отварного перетертого картофеля, 50 граммов сливок жирностью 30%, 40 граммов сливочного масла и 25 граммов молока, а также мускатный орех.

"Очищенный картофель кладу в кипящую подсоленную воду и накрываю крышкой, варю на медленном огне до мягкости примерно минут 40. Далее сливаю воду и даже подсушиваю картофель прямо в кастрюле на той же плите две-три минуты", – описал процесс готовки Ярославский.

После этого горячий картофель необходимо перетереть через сито.

"Таким образом, крахмал не превратиться в клейстер", – объяснил он.

После этого в перетертый картофель необходимо добавить горячее молоко и перемешать.

Ярославский отметил, что в таком виде пюре можно хранить в виде полуфабриката, а при необходимости разогреть на сковороде, смешав сливки, сливочное масло и молотый мускатный орех. Этот же способ используется для приготовления полноценного блюда, минуя этап заморозки.

Разогревать остывшее пюре кулинарный эксперт рекомендует с помощью добавления молока или воды.

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Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности "технолог питания", затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан.

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.