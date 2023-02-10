"Самый вкусный картофель, который вы когда-либо пробовали". Рецепт от эксперта

"Ничего лишнего: картофель, специи, масло и чеснок – равно самый вкусный картофель, который вы когда-либо пробовали", – написал он.
Ингредиенты: 1 кг картофеля, 100–120 мл растительного масла, смесь специй (копченая паприка, сушеный чеснок, кориандр, куркума, кумин, острый чили и черный перец).
Картофель нужно варить 20 минут в подсоленной воде, слить воду. Смешать специи вместе с маслом, солью и чесноком. Бросить в горячий картофель, перемешать и выложить на пергамент. Немного раздавить основой стакана. Остатками смеси смазать смятый картофель сверху. Поставить запекать под верхний гриль до румяности.
Подавать можно с любым соусом. Например, тартар, гуакамоле или сырный.
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Ярославский родился в 1979 году в Беларуси. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности "технолог питания", затем поступил в Полтавский кооперативный университет.
После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода (Россия), а вскоре перешел на работу в московский ресторан.
С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.