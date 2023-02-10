"Самый вкусный картофель, который вы когда-либо пробовали". Рецепт от эксперта

Подавать картофель можно с любым соусом Фото: depositphotos.com

"Ничего лишнего: картофель, специи, масло и чеснок – равно самый вкусный картофель, который вы когда-либо пробовали", – написал он.

Ингредиенты: 1 кг картофеля, 100–120 мл растительного масла, смесь специй (копченая паприка, сушеный чеснок, кориандр, куркума, кумин, острый чили и черный перец).

Картофель нужно варить 20 минут в подсоленной воде, слить воду. Смешать специи вместе с маслом, солью и чесноком. Бросить в горячий картофель, перемешать и выложить на пергамент. Немного раздавить основой стакана. Остатками смеси смазать смятый картофель сверху. Поставить запекать под верхний гриль до румяности.

Подавать можно с любым соусом. Например, тартар, гуакамоле или сырный.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)