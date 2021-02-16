Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем

По словам матери молдавского певца Дана Балана, ведущей Людмилы Балан, она познакомилась со своим будущим мужем в 1976 году.

Людмила Балан родила двух детей – сына Дана и дочь Сандру Фото: danbalan / Instagram

Мать молдавского артиста Дана Балана, молдавская певица и ведущая Людмила Балан 15 февраля в Instagram опубликовала фотоколлаж, состоящий из архивных семейных снимков, на которых запечатлена вместе со своим супругом Михайем Баланом в разные периоды их жизни.

Мать артиста посвятила публикацию дню рождения мужа – 15 февраля ему исполнилось 66 лет.

"Мы познакомились в 1976 году, когда были студентами", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ludmila Balan (@ludmilabalan_tantiludmila)

Дан Балан – молдавский певец, композитор, продюсер, музыкант-мультиинструменталист. Слова и музыку для своих песен пишет сам. В прошлом – тренер украинского вокального проекта "Голос країни".

Он родился в 1979 году в Кишиневе. Его отец Михай Балан – в прошлом дипломат. До декабря 2017 года возглавлял Службу информации и безопасности (СИБ) Молдовы.

У артиста есть сестра Сандра, которая работает ведущей.