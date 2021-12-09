"Как задумано природой". Дочь Майкла Джексона опубликовала фото, на котором она полностью голая

Для снимка Джексон позировала в темноте, сидя на траве и подняв руки вверх.
"Купание в любви, чистоте и сестринстве", – подписала она публикацию.
Снимок Джексон собрал более 230 тыс. лайков.
"Красиво! Именно так, как задумано природой", – прокомментировал фото aboyfromipanema.
"Это тело", – написал melax27.
"Такая красивая", – отметил пользователь paris.and.thomyorke.
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Пэрис Джексон родилась 3 апреля 1998 года в Калифорнии. Ее мать – вторая супруга певца Майкла Джексона медсестра Дебора Роу. В браке с артистом она родила двух детей. Брат Пэрис Принс старше ее на год.
На данный момент Джексон работает моделью в рекламных кампаниях, а также снимается для известных журналов. В 2020 году она представила сольный сингл Let Down.