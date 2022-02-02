"Как же они все похожи на оригинал". Многодетная мать Йовович показала всех своих дочерей на одном фото

"Поздравляем нашу милую малышку с двухлетием! Она целыми днями поет потешки и визжит самыми удивительными звуками чистой радости, когда видит нас! Я просто в восторге от того, как старшие девочки подошли к своим ролям старших сестер. Они такие заботливые и любящие, я так горжусь, когда вижу их вместе", – подписала снимки артистка.
"Все под копирку", – прокомментировали снимки подписчики.
"Как же они все похожи на оригинал", – написали поклонники артистки.
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Йовович замужем за британским режиссером Полом Андерсоном. В 2020 году актриса стала многодетной матерью, родив третью дочь. Свою старшую дочь Эву Габо она родила в 2007 году, а среднюю Дашиэл – в 2015-м.
Йовович родилась в 1975 году в Киеве. В 1980-м ее семья переехала в Великобританию, а после – в США. Первую роль в кино она сыграла в 13 лет.
Актриса стала известной в 1997 году после премьеры фильма "Пятый элемент" французского режиссера Люка Бессона.