"Как же они все похожи на оригинал". Многодетная мать Йовович показала всех своих дочерей на одном фото

"Поздравляем нашу милую малышку с двухлетием! Она целыми днями поет потешки и визжит самыми удивительными звуками чистой радости, когда видит нас! Я просто в восторге от того, как старшие девочки подошли к своим ролям старших сестер. Они такие заботливые и любящие, я так горжусь, когда вижу их вместе", – подписала снимки артистка.

"Все под копирку", – прокомментировали снимки подписчики.

"Как же они все похожи на оригинал", – написали поклонники артистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)