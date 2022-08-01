"Какая девочка. Превзошла своих родителей". Жена Сасанчина выложила в сеть его снимки с семимесячной дочерью

Сасанчин позирует в кадре с дочерью на руках.

"У нее мамины глаза", – отреагировали фолловеры.

"Какая девочка. Превзошла своих родителей", – оценили фото подписчики.

Контекст:

Роман Сасанчин женился на своей избраннице 4 декабря 2021 года, а 30 декабря у них родилась дочь. После начала войны РФ против Украины жена Сасанчина с ребенком уехала в Польшу. Он остался в Украине.

Жена Сасанчина 14 апреля 2022 года в Instagram Stories сообщала, что они с Романом "больше не семья". Позже она удалила этот пост.