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14 апреля, 2022
 
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"Мы больше не семья". Жена Сасанчина объявила о расставании спустя четыре месяца после свадьбы

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Сасанчин женился на своей избраннице в начале декабря 2021 года
Сасанчин женился на своей избраннице в начале декабря 2021 года
Фото: annavi_i / Instagram

20-летний победитель шоу "Голос країни 10" на "1+1" Роман Сасанчин расстался со своей женой Иванной спустя четыре месяца после регистрации брака. О расставании жена артиста сообщила 14 апреля в Instagram Stories.

"Мы больше не семья. А все началось больше месяца назад. Жаль. Но верю, что со временем переболит",  написала она. 

Скриншот: annavi_i / Instagram
Скриншот: annavi_i / Instagram

Контекст:

Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в селе Садки Залещицкого района Тернопольской области. В 2012 году принимал участие в "слепых прослушиваниях" первого сезона "Голос. Діти", но тогда ни один из тренеров к нему не повернулся.

Весной 2020 года Сасанчин стал победителем шоу "Голос країни" – он был участником команды певицы Тины Кароль.

В октябре 2020 года певец признался, что состоит в отношениях – его избранницей стала девушка по имени Иванна. Она старше артиста на три года. 

30 мая 2021 года Сасанчин сделал Иванне предложение, а 4 декабря пара зарегистрировала брак. 30 декабря у них родилась дочь.

Теги: свадьба, Роман Сасанчин, семья, развод, брак, расставание
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