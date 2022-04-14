"Мы больше не семья". Жена Сасанчина объявила о расставании спустя четыре месяца после свадьбы

"Мы больше не семья. А все началось больше месяца назад. Жаль. Но верю, что со временем переболит", – написала она.

Контекст:

Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в селе Садки Залещицкого района Тернопольской области. В 2012 году принимал участие в "слепых прослушиваниях" первого сезона "Голос. Діти", но тогда ни один из тренеров к нему не повернулся.

Весной 2020 года Сасанчин стал победителем шоу "Голос країни" – он был участником команды певицы Тины Кароль.

В октябре 2020 года певец признался, что состоит в отношениях – его избранницей стала девушка по имени Иванна. Она старше артиста на три года.

30 мая 2021 года Сасанчин сделал Иванне предложение, а 4 декабря пара зарегистрировала брак. 30 декабря у них родилась дочь.