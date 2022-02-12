"Моя мама как узнает, она меня убьет". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин вместе с женой сделали парные тату

Руслан Сасанчин вместе с женой Иванной сделали парные тату в виде двух рук, которые держатся между собой за указательные пальцы Фото: annavi_i / Instagram

"Друзья, куда мы сейчас едем с Иванкой – вы себе даже не представляете! Мама моя как узнает, она меня убьет, наверно. Но, надеюсь, этого не произойдет", – рассказал он в ролике.

В публикации Сасанчин показал, что вместе с женой они сделали парные тату в виде двух рук, которые держатся между собой за указательные пальцы, а также опубликовал фото Иванны из тату-салона.

Скриншот: sasanchyn_official / Instagram