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12 февраля, 2022
 
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"Моя мама как узнает, она меня убьет". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин вместе с женой сделали парные тату

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Руслан Сасанчин вместе с женой Иванной сделали парные тату в виде двух рук, которые держатся между собой за указательные пальцы
Руслан Сасанчин вместе с женой Иванной сделали парные тату в виде двух рук, которые держатся между собой за указательные пальцы
Фото: annavi_i / Instagram

19-летний победитель шоу "Голос країни 10" на "1+1" Роман Сасанчин 11 февраля в Instagram Stories сообщил подписчикам о том, что вместе с 23-летней супругой Иванной они сделали парные татуировки на запястье.

"Друзья, куда мы сейчас едем с Иванкой – вы себе даже не представляете! Мама моя как узнает, она меня убьет, наверно. Но, надеюсь, этого не произойдет", – рассказал он в ролике.

В публикации Сасанчин показал, что вместе с женой они сделали парные тату в виде двух рук, которые держатся между собой за указательные пальцы, а также опубликовал фото Иванны из тату-салона.

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Скриншот: sasanchyn_official / Instagram

Контекст:

Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в селе Садки Залещицкого района Тернопольской области. В 2012 году принимал участие в "слепых прослушиваниях" первого сезона "Голос. Діти", но тогда ни один из тренеров к нему не повернулся.

Весной 2020 года Сасанчин стал победителем шоу "Голос країни" – он был участником команды певицы Тины Кароль.

В октябре 2020 года певец признался, что состоит в отношениях – его избранницей стала девушка по имени Иванна. Она старше артиста на три года. 

30 мая 2021 года Сасанчин сделал Иванне предложение, а 4 декабря пара зарегистрировала брак. 30 декабря у них родилась дочь.

Теги: Голос країни, Роман Сасанчин, певец, татуировка, тату, жена, мама
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